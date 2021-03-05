المسعودي: قلت الى البابا سابقا عندما تزور العراق ستجد القيم الاسلامية الاصيلة

وقال المسعودي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "يرحب بزيارة البابا وتعد زيارة لها عمق معرفي وديني تحمل رسائل عالمية واقليمية للعالم وتعمق اواصر المشتركات الدينية والانسانية بين الطوائف في العالم".وأضاف "نتطلع لزيارته مع المرجع الديني السيد السيستاني دام ظله زيارة حوار وتقوية اواصر ليشاهد عظمة وحكمة المرجعية الدينية في العراق".