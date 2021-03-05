بالفيديو مسيحيون في بغداد يؤكدون فرحتهم لزيارة الحبر الأعظم الى العراق‎

عبر عدد من المسيحيين في العاصمة بغداد عن فرحتهم لزيارة الحبر الاعظم الى العراق, فيما اكدوا على اهمية هذه الزيارة في الوقت الحالي خاصة انها تحمل رسائل السلام والمحبة وفق تعبيرهم