بالصور: البابا يغادر المدينة القديمة في النجف بعد انتهاء اللقاء التاريخي الذي جمعه بالسيد السيستاني

وقال المراسل ان "البابا فرنسيس غادر المدينة القديمة في النجف بعد انتهاء اللقاء التاريخي الذي جمعه بالمرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل السومرية، بانتهاء اللقاء التاريخي بين المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وبابا الفاتيكان.واضاف المراسل ان "اللقاء التاريخي بين المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وبابا الفاتيكان انتهى".وفي وقت سابق من اليوم، افاد مراسل السومرية، بوصول البابا فرنسيس الى منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) وبدأ اللقاء التأريخي بينهما.ووصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة النجف وذلك ضمن ثاني محطة من زيارته التاريخية البابوية للعراق.ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، أمس الجمعة في زيارة تستمر لمدة أربعة أيام، وتعد الأولى تأريخياً.