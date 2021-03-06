بيان الفاتيكان: البابا والسيستاني بحثا أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية

واشار بيان اصدره الفاتيكان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، الى ان "قداسة البابا شدد خلال لقائه مع آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني صباح اليوم في النجف الاشرف والذي استغرق حوالي خمسة وأربعين دقيقة، على أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية للتمكن من خلال تنمية الاحترام المتبادل والحوار من المساهمة في خير العراق والمنطقة للبشرية جمعاء".واضاف البيان، ان "اللقاء كان فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى آية الله العظمى السيستاني لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة دفاعا عن الأضعف والأكثر اضطهادا مؤكدين قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي".لافتا الى ان "قداسة البابا كرر صلاته إلى الله خالق الجميع من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة لأرض العراق الحبيبة والشرق الأوسط والعالم أجمع".