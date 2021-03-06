قاشا: البابا سيجمع مكونات العراق في اور التاريخية لجذب انظار العالم نحوه

وقال قاشا في حديث لقناة السومرية، ان لقاء السيد السيستاني مع البابا فرنسيس تعد وصمة محبة بين الاصلاء الساعين لنشر السلام الهادف لتبال الثقة بين الاخوة المسلمين والمسيحيين.واضاف قاشا ان اللقاء يمثل نوعاً من الاطئمنان لكل الطوائف اضافة الى انها ستدفع الحكومة العراقية لان تعمل لجميع المواطنين بلا استثناء ديني، خاصة مع الذين يعودون الى ديارهم في المناطق المحررة بغية استمرار التعايش السلمي بين الاديان والمكونات ولاعادة بناء البلاد.واشار الى ان مدينة اور التاريخية تمثل اهمية كبرى فهي مدينة الاباء وستجمع اليوم جميع المكونات العراقية بحضور قداسة بابا الفاتيكان لجذب انظار العالم لانقاذ شعب العراق من مشاكله وتخليصه من معاناته، حتى يكون شعباً واحداً وحراً يعتمد على مبدأ المسامحة والغفران التي تجمع شعوب العالم.وثمن قاشا اصرار البابا فرنسيس على زيارة العراق في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العراق والعالم في ظل استمرار جائحة كورونا ومشاطرته الام العراقيين وهي رسالة من قداسته للمسحيين بان ارض العراق ارضكم ولا تغادروها.ودعا قاشا الى عدم اطلاق مصطلح رجال الدين للقساوسة والائمة المحترمين لان تلك التسمية معناها رجال سياسة مطالبا بتسميتهم برجال الايمان لانهم اوفياء الى الانسانية قبل العقيدة والدين.