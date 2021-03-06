الصحاف : وسائل الاعلام ادت ادوارا استثنائية لانجاح الزيارة التاريخية

الصحاف قال في حديث لقناة السومرية، ان "جدول اعمال اليوم بدأ منذ الخامسة صباحا حيث توجهت وسائل الاعلام عبر الباصات والطائرات الى مدينة اور التاريخية"، مبينا ان "وسائل الاعلام التي تعمل ليلا ونهارا ادت مهمة وطنية ونقلت رسالة الى العالم عن العراق".كما اشار الصحاف الى ان "التنسيق بين الحكومات المحلية يجري على اعلى مستوى بوتيرة عمل على مدار الساعة وان الاجراءات مستمرة لانجاح الزيارة على كافة الصعد امنيا ولوجستيا واعلاميا".واضاف ان "زيارة البابا فرنسيس تعد مفصلية مقصدية تاريخية سيستفيد منها العراق حكومة وشعبا.