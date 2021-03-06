وزارة الثقافة: نبارك اللقاء التاريخي بين قطبي السلام

وقالت الوزارة في البيان الذي ورد للسومرية نيوز، إنها "تبارك اللقاء التاريخي بين قطبي السلام، آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني وقداسة البابا فرنسيس في مدينة النجف الاشرف المقدسة، وتثمن رسائل التسامح والمحبة والدعوة لإرساء دعائم السلام بين كل المكونات والأديان في ارض الرافدين".وأعربت الوزارة عن "أملها في أن تمثل هذه الزيارة انطلاقة لإشاعة ثقافة المحبة والتسامح والالتزام بالأخلاق السامية لأجل التعايش السلمي وإحلال السلام في العالم".