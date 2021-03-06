نائب سابق: زيارة البابا تمثل اعترافاً من أعلى سلطة روحية بمحورية العراق

وقال الجابري خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "البابا هو مرشد روحي لجميع المسيحيين في العالم، ورئيس دولة بالتالي زيارته ليست رمزية بل مهمة جداً لاسيما أنه تحدث في كل مكان زاره بمواضيع سياسية من خلال إضافة طابع الإنسانية للمشكلات التي يمر بها العالم والمنطقة".وأشار إلى أن "زيارة البابا وحدها غير كافية على حلحلة جميع مشكلات البلاد، بل يجب أن تستثمر الزيارة لانفتاح العراق على العالم".واعتقد الجابري، أن "شكر البابا لسماحة المرجع السيستاني جاء بسبب الفتوى الجهادية التي حمت المكونات في الموصل ضد تنظيم داعش الارهابي وحمت المسيحيين والايزيدين في نينوى".وفي سياق منفصل، أكد الجابري أن "الانتخابات لن تجري في موعدها المحدد في تشرين المقبل".