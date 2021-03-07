طلب رسمي للاحتفاظ بكرسي بابا الفاتيكان ووضعه في متحف الناصرية

وذكر مدير المفتشية طاهر كوين في تصريحات صحفية انه تمت مخاطبة شركة نفط ذي قار المعنية بالتحضيرات لزيارة بابا الفاتيكان لغرض الاحتفاظ بكرسي ومنصة البابا فرنسيس التي اقيم عليها القداس والصلاة الابراهيمية ووضعها في متحف الناصرية الحضاري وفقا لطلب العوائل المسيحية في المحافظة لما لها من اهمية روحية للمسيحين في العراق.ولفت الى ان طلب العوائل تضمن ايضا ضرورة الاهتمام بالمكان الذي اقيم فيه القداس ليكون منطلقا لحج المسيحي السنوي واقامة المراسيم فيه بشكل دائم