البابا فرنسيس : ملامح الحرب واضحة بالموصل ومن المؤسف ان بلاد الحضارات تعرضت لهذه الهجمة الارهابية

قال البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إن تناقص أعداد المسيحيين في العراق وشتى أنحاء الشرق الأوسط، ضرر جسيم لا يمكن تقديره.

ودعا البابا في كلمة ألقاها في ساحة حوش البيعة وأمام كنيسة مدمرة في الموصل، المسيحيين إلى العودة إلى المدينة، قائلا: ادعو العوائل المسيحية لتعود الى الموصل وتقوم بدورها الحيوي".

وذكر: ارحب بدعوتكم لعودة المسيحيين الى الموصل من جديد ولنقوم بالصلاة من اجل ارواح الضحايا".



وتابع: "الأمل في المصالحة لا يزال ممكنا ونرحب بدعوة المسيحيين للعودة إلى الموصل ونرفع صلاتنا من أجل جميع ضحايا الحرب وحتى نعيش في وئام وسلام متجاوزين الانتماءات الدينية".



وأردف: "نؤكد قناعتنا بأن الأخوّة أقوى من صوت الكراهية والعنف"، مضيفا "يجب تجاوز الانتماءات الدينية للعيش بسلام ووئام".



وأوضح "ملامح الحرب واضحة بالموصل، من المؤسف أن بلاد الحضارات تعرضت لهذه الهجمة الارهابية".



وأكمل البابا فرنسيس ان "التناقص المأساوي في عدد المسيحيين بمدينة الموصل امر مؤسف وضرر جسيم لا يمكن تقديره".

واختتم بالقول: مدينة الموصل فيها رمزان يجعلانا نتقرب بهما الى الله هما جامع النوري ومنارته الحدباء وكنيسة الساعة".