كنا : زيارة البابا ستبعث رسائل ايجابية عن التعايش السلمي في العراق

كنا قال في تصريح للسومرية، ان "بابا الفاتيكان وجه رسائل عدة الى المجتمع الدولي والى الشعب العراقي والحكومة من خلال زيارته"، مبينا انه "اعطى رسالة ايجابية عن التعايش السلمي في العراق وعن الاسلام لمن يعانون الاسلاموفوبيا في العالم بسبب جرائم داعش وامثاله التي اساءت للاسلام".واضاف ان "الزيارة تعطي انطباعا طيبا عن الاخوة والتسامح بين الاديان وتشدد على اعتماد لغة الحوار خصوصا بعد اللقاء الذي جمع البابا والسيد السيستاني التي اوضحت امرا مفاده بان الصراعات لا تتعلق بالدين او المذهب بل هي صراعات سياسات وانظمة".واشار الى ان "البابا دعا المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية لعدم التوقف عن تقديم الجهد الانساني والخدمي واعمار العراق اضافة الى الاستمرار في رعاية النازحين ودعم عودتهم واعمار مناطقهم".كما لفت كنا الى "توجيه البابا رسالة الى القائمين على القرار والمسؤولين في العراق لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة واعتماد النزاهة والشفافية ووقف الفساد واعتماد الكفاءة ومغادرة المحاصصة، منوها الى ان "رسائل البابا في هذا الشأن هي ذاتها التي طالما اكد عليها السيد السيستاني".واختتم كنا حديثه بالقول، بأن "القرار الآن بيد القيادات السياسية لاعادة العراق الى وضعه وتقوية مؤسساته والعمل على مغادرة ثقافة الكراهية والعنف التي زرعها داعش والعودة للشراكة والاخوة والتعايش السلمي".الة مفادها بان الصراعات سياسية وليست دينية او مذهبية