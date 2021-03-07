صليوا : الزيارة ستكون تاريخية اذا استمع الحكام في العراق الى نصائح البابا

صليوا قال في تصريح للسومرية، ان "الزيارة ستكون تاريخية في حال استمع الحكام في العراق الى ما يقوله قداسته وطبقوه على ارض الواقع، مبينا ان "المشكلة تكمن في ان السلطات في العراق حديثهم اعلامي فقط وسرعان ما يعودون الى الصراعات السياسية".واضاف ان "الساسة الكرد صادروا اراض كبيرة تعود للمسحيين داخل كردستان اضافة الى قيامهم باجراء تغيير ديمغرافي ومحاولة تغيير تاريخ المنطقة "، مشيرا الى ان "الكرد يحاولون توظيف زيارة البابا سياسيا للتغطية على سياستهم العنصرية تجاه المسيح".كما انتقد صليوا "السياسة المعتمدة في بغداد واصدار ما اسماها بالقوانين الجائرة بحق المسيح" ، قائلا ان "زيارة البابا اذا لم تغير واقع العراق فلن يحدث اي سلام او تآخي".ولفت صليوا الى "اهمية اجراء تغيير في السياسة عبر مراحل من خلال تسليط الضوء على المظالم والملفات ومناقشتها قبل ان تطرح البدائل ثم تطبق على ارض الواقع".ونوه الى ان "احدى النقاط الايجابية للزيارة ان البابا وجه رسالة الى البطرياك لويس ساكو رئيس الكنيسة في العراق للكف عن التدخل في السياسة والبقاء في الحياة ، لان تدخل رجال الدين في السياسة امر غير مقبول وينافي روح الرسالة المسيحية".