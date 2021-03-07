البابا فرنسيس من قرقوش : نشعر بالالم ازاء الدمار الذي حل بالمدينة ويجب اعادة بناء كل شيء

وقال بابا بخطابه في كنيسة الطاهرة الكبرى: "نشعر بالالم ازاء الدمار الذي حل بالمدينة ويجب اعادة بناء كل شيء"، مبينا ان "هذا الوقت ليس لترميم المباني فقط بل لترميم الروابط".وأضاف: "أشكر الله الذي منحني هذه الفرصة لأكون بينكم"، فيما قدم شكره لـ"مواطني قرقوش لإلقاء شهاداتهم المؤلمة".واستذكر "ما فعله الدمار في قرقوش"، مردفا: "حافظوا على الروابط التي تجمعكم معاً".وتابع: "كلمة "المغفرة" هي كلمة أساسية للمسيحيين".وأكمل "قد يكون الطريق إلى الشفاء الكامل طويلاً، لكنني أطلب منكم، من فضلكم، ألا تثبطوا عزيمتكم. ما نحتاجه هو القدرة على التسامح، ولكن أيضًا الشجاعة لعدم الاستسلام".وتحدث البابا بعد أن روت له دوحة صباح عبد الله، إحدى سكان قرقوش، كيف قُتل ابنها وشابان آخران في قصف بقذائف الهاون في 3 أغسطس 2014.