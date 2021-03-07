بالصور: إقليم كوردستان يصدر 6 طوابع بريدية خاصة بالزيارة التاريخية للبابا

أعلن وزير النقل والاتصالات في إقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا، اليوم الاحد، اصدأر 6 طوابع بريدية خاصة بالزيارة التاريخية للبابا الى الاقليم.

وقال الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "إصدار الطوابع جاء بمناسبة زيارة البابا التأريخية الى كردستان".