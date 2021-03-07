السومرية تواصل تغطية فعاليات زيارة البابا الى العراق في يومها الثالث

حيث سلطت السومرية الضوء على الزيارة التاريخية للبابا منذ لحظة وصوله الى العراق يوم الجمعة الماضي ولا زالت مستمرة بتغطيتها، كما قامت بنقل جميع الفعاليات والانشطة الخاصة بالزيارة في بغداد والنجف وذي قار واربيل ونينوى ، فيما استضافت عددا من المسؤولين الحكوميين والنواب والمختصين لاثراء المشاهد بمغزى الزيارة واهميتها والاثر الكبير الذي ستتركه على العراق.ومن المقرر ان ينهي الحبر الاعظم زيارته الى العراق غدا الاثنين .