اهالي نينوى يوجهون رسالة مؤثرة الى البابا الفاتيكان

وقال الاهالي في الرسالة التي ورد للسومرية نيوز: "السلام عليكم، لكم منا نحن اهل نينوى الترحيب والتقدير وهذه الزيارة االولى لبابا الفاتيكان في التاريخ".واضافت الرسالة: "لذا نحب ان نضع بين ايديكم من الحقائق ما يأتي:-ستجدون مدينة الموصل مدمرة كما لم تكن في تأريخها وقد قتل الارهابيين الالالف من ابناؤها وغيب اخرين وبقي يمارس ارهابيو داعش اقصى درجات الارهاب ضد ساكنيها من مسلمين ومسيحيين وايزيدية ودمر البيوت والجسور والمستشفيات ودور العبادة من مساجد وكنائس تأريخية وجوع اهلها وتم تهجيرهم من مدينتهم واصبحوا الجئين.-هذه المدينة التي عشنا فيها اخوة من كل الديانات مئات السنين في سالم تام اخوة فيها وقد كان لنا وقفات مع اخوتنا المسيحيين واليزيدية في الدفاع عنهم وقد اقمنا مؤتمرات اولها عام ٨٠٠٢ للحث على الدفاع عن الاخوة المسيحيين الذين استهدفهم الارهاب كما استهدف بقية المواطنين حضر المؤتمر رؤساء عشائر نينوى عبرنا عن رفضنا الاستهدافهم واستعدادنا لحمايتهم وقدمنا المساعدات الانسانية لهم وكنا نزورهم في الاعياد ألننا اخوة، وهذا ما نراه واجبا علينا واجب الاخ لاخيه.-ان تحرير محافظة نينوى ما كان يمكن ان يتم لوال تعاون اهلها مع القوات الحكومية والدولية لدحر داعش.-وعندما دافع اهل نينوى وقدموا التضحيات ليس عن نينوى والموصل فقط انما دفاعا عن العالم ونيابة عن البشرية اجمع ضد هذا التغول الارهابي الداعشي، وبشهادة القوات الحكومية والدولية اذ اثمر تعاون اهالي الموصل قضاء تاما على داعش وفلوله.قداسة البابا المحترم:نطلب من قداستكم دعوة جميع دول العالم للوقوف مع اهالي نينوى والمساهمة في اعادة اعمارها فبعد مرور اكثر من ثالث سنوات على تحريرها والتزال المدينة مهدمة وبعض جثث اهلها تحت الانقاض، فلم يتم انصاف الموصل ولا تثمين لتضحياتها.واختتمت الرسالة بالقول: "اهالي ومرحبا بكم في نينوى مدينة التاخي والسالم، ونأمل ان نرى استجابة لمساعيكم للتغيير من واقع الموصل واعادة اعمارها.