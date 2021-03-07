البابا من أربيل: ضرورة إزالة "الطمع في السلطة" من قلوبنا

وقال البابا فرنسيس خلال تفسيره آيات من الانجيل أثناء القداس التأريخي برئاسته في ملعب فرنسوا حريري بمحافظة أربيل "هنا في العراق الكثير من إخوانكم يحملون جراح العنف والحروب" مضيفاً "التجربة هي الرد عليها بالقوة البشرية والحكمة".وتابع "يجب أن يكون القلب نقياً وطاهراً من الأكاذيب والازدواجية التي لدينا جميعاً شيء منها"، مؤكداً "الحاجة إلى أن نزيل من قلوبنا الطمع بالسلطة".وتابع البابا فرنسيس مخاطباً العراقيين "أتيت حاجاً لأشكركم".