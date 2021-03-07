البابا يختتم مراسم القداس في اربيل ويؤكد: العراق باقٍ في قلبي

وقال البابا في كلمة شكره، إن "الأيام التي مضت وهو في العراق سمع آلام الناس"، مبينا أن "الفضل لجميع المؤسسات الدينية والمنظمات في إعادة الإعمار والبناء".وأضاف "أدعو الله أن تتعاون الطوائف في خدمة الصالح العام".وشدد بالقول "سأغادر إلى روما لكن العراق باق في قلبي دائماً".وقال البابا للعراقيين: "وفقكم الله".وختم البابا فرنسيس كلامه "السلام، السلام، السلام".وبعد ذلك، ودع الاف المواطنين في ملعب فرانسوا حريري قداسة البابا.