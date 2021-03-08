رئيس الجمهورية يصل مطار بغداد الدولي لتوديع بابا الفاتيكان

وقال مراسل السومرية ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، وصل الى مطار بغداد الدولي لتوديع بابا الفاتيكان".ويوم الجمعة الماضي بدأ البابا زيارة تأريخية للعراق، والتقى بعدما حطت طائرته في مطار بغداد، مسؤولين بارزين، وأقام في نفس اليوم قداساً في كنيسة سيدة النجاة في بغداد.والتقى البابا، أول أمس السبت، المرجع الديني السيد على السيستاني في النجف وزار مدينة أور في ذي قار، بعد ذلك عاد إلى بغداد ليقيم قداساً في كنيسة مار يوسف.وزار البابا، أمس الأحد محافظة نينوى بعد إقامة قداس في الكنيسة الطاهرة في قرقوش، ليتوجه بعدها إلى أربيل ليترأس مراسم القداس الآلهي في ملعب "فرانسو حريري" بمدينة أربيل، آخر محطات زيارته إلى العراق، ثم عاد إلى بغداد.