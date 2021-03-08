البابا فرنسيس يجري مراسم توديع وزراء الحكومة العراقية

وقال المراسل ان "البابا فرنسيس يجري الان مراسم توديع وزراء الحكومة العراقية في مطار بغداد الدولي الدولي قبل مغادرة الى العاصمة الايطالية روما".واستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، صباح اليوم البابا فرنسيس في قاعة التشريفات تمهيدا للمغادرة الى روما.وفي وقت سابق من اليوم، وصل البابا فرنسيس الى قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي لتنتهي زيارته البابا التأريخية إلى العراق والتي استمرت ثلاثة أيام".