صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لحالات كورونا الجديدة

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "توزيع الإصابات الجديدة في جانب الكرخ كان كالتالي:ابو دشير ---------------24ابو غريب ---------------78الاسكان ----------------13الاعلام -----------------32البياع -----------------26التاجي ----------------28التراث -----------------14الحارثية ----------------20الحرية ----------------44الدورة -----------------63الدولعي ---------------17الرحمانية--------------22السيدية---------------27الشالجية---------------12الشرطة الخامسة ---------18الشرطة الرابعة ----------20الشعلة -----------------32الصالحية---------------15الطارمية---------------21الطوبجي --------------13العامرية ---------------25العطيفية --------------20العلاوي ----------------15الغزالية----------------42القادسية---------------22الكاظمية --------------38اللطيفية ---------------18المحمودية -------------49المعالف ---------------18المكاسب --------------17المنصور --------------35المواصلات ------------19النصر والسلام--------- 28الوشاش -------------29اليرموك --------------43اليوسفية -------------16حي الجامعة ---------29حي الجهاد -----------50حي الخضراء---------- 21حي العامل ------------35حي العدل------------ 25حي الفرات ------------30سبع البور------------- 21سويب ----------------13شارع حيفا ------------9كرادة مريم ------------17سكنة جانب الرصافة ----10محافظة بابل-----------1محافظة كربلاء ---------1محافظة واسط--------- 1المجموع ( 1236)