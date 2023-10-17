أمريكا تحذر إيران: تدخلكم المباشر في حرب غزة سيقابله تحرك عسكري امريكي

سلمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، ممثل طهران بالأمم المتحدة رسالة عن الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

وقالت مصادر إيرانية مطلعة ان "رسالة واشنطن تضمنت 4 بنود وتطالب طهران بتبني نهج خفض التصعيد تجاه ما يجري بغزة".



وأضافت: "رسالة واشنطن تحذر أن دخول إيران المباشر بالمواجهة سيقابل بتحرك عسكري أمريكي مباشر".