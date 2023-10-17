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بالفيديو.. لحظة استهداف عضو مجلس القسام العسكري

الساحة الفلسطينية

2023-10-17 | 11:45
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بالفيديو.. لحظة استهداف عضو مجلس القسام العسكري

1,989 مشاهدة

نشر الجيش الإسرائيلي، فيديو يظهر فيه لحظة استهداف عضو مجلس القسام العسكري ايمن نوفل

وأعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، مقتل عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة، أيمن نوفل، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط غزة.
 
وقالت "القسام" في بيان "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد القسامي المجاهد/ أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والذي ارتقى إثر قصف صهيونيٍ همجي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".

ومن جانبه، قال جهاز الشاباك الإسرائيلي: "قام الجيش والشاباك بتصفية أحد كبار أعضاء منظمة حماس الذي كان قائد لواء الوسطى في قطاع غزة أيمن نوفل".

وفي وقت لاحق مساء اليوم، شيع المواطنون الفلسطينيون، جثمان أيمن نوفل من منزله في مخيم البريج.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

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