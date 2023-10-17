مقتل 506 فلسطينيين بمدرسة تديرها "الأونروا" ومستشفى المعمداني

جاء ذلك في منشور للوكالة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قالت فيه إنه لا مكان آمناً من القصف في غزة.ولجأ كثيرون إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة للاحتماء من القصف الإسرائيلي.وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في مشهد وصف بـ "المجزرة".واشارت الصحة الفلسطينية، الى ان" أكثر من 500 ضحية في قصف صهيوني لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة.