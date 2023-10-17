زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط..حديث عن خمسة احتمالات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفاصيل جديدة تخص قصف مستشفى في غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-471001-638331613601234372.jpg
زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط..حديث عن خمسة احتمالات
الساحة الفلسطينية
2023-10-17 | 13:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
3,315 مشاهدة
يصل الرئيس الأميركي جو بايدن الى "إسرائيل"، يوم غد الأربعاء، للقاء المسؤولين هناك، وبعدها ينتقل إلى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
هذه الزيارةُ وبعيداً عن المخاطر الأمنية المحيطة بها، والتي لدى أجهزة الحماية السرية القدرة والخبرة لضمان عودته منها سالما على الأقل، لأنه ليس هناك أي ضمانات بأن يعود غانماً.
وحده الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته ومستشاريه من يقعُ على عاتقهم تحديد نوع الغنائم وحجمها، فهذه الرحلة تحديدا تعتبر الأخطر سياسيا بالنسبة للرئيس بايدن وحتى مُستقبِليه من قادة المنطقة، فهو سيصل إلى هناك ورهانه لن يخرج من الاحتمالات التالية:
الاحتمال الأول:
أن يضغط بايدن خلف الكواليس على الإسرائيليين من أجل إلغاء خطط الاجتياح البري أو في أحسن الأحوال تأخيره، وأن يجبرهم على السماح بإيصال المساعدات إلى غزة وخروج العالقين من الرعايا الأميركيين وبقية الجنسيات الأخرى، والتفاوض مع حماس لإطلاق سراح الرهائن وقتها ستكون العناوين الرئيسية للزيارة داخل أميركا على النحو التالي:
بايدن يضغط على إسرائيل ويمنعها من فرصة الرد على الهجوم الذي تعرضت له، ويضعها امام احتمالية هجوم آخر في المستقبل بسبب عدم القضاء على حماس.
بايدن يخضع لتهديدات إيران بالتحرك في حال استمرار الحرب على حماس ويعزز ثقة أبرز أعداء أميركا في أنفسهم، ويرسل رسالة إلى منافسين آخرين بأن اميركا عاجزة عن دعم أبرز حلفائها بشكل حقيقي.
بايدن يقف إلى جانب الفلسطينيين بدلا عن إسرائيل.
بايدن يكافئ أعداء إسرائيل بتقديم تنازلات لها في مقابل تحرير الرهائن.
الاحتمال الثاني:
أن يدعم بايدن خطط إسرائيل في الاجتياح البري من أجل القضاء على قادة حماس، والاعتماد على القوة في تحرير الرهائن وقتها سيتعين على بايدن التعامل مع هذه النتائج:
تتدخل مجامع مسلحة في لبنان وفي سوريا وحتى إيران في هذه الحرب، حينها سيتحمل بايدن كل تبعات الحرب الإقليمية الواسعة وكل الخسائر التي سوف تتعرض لها إسرائيل والقوات الأميركية لأنها سوف تكون مجبرة على الدخول في الحرب، وهو أمر يخالف كل وعود بايدن بعدم الدخول في حروب خارجية خصوصا بعد تجربة الانسحاب من أفغانستان.
يُقتل كل أو عدد من الرهائن سواء خلال محاولة تحريرهم أو خلال العملية البرية وقتها بايدن سيتحمل تبعات مقتلهم.
الاحتمال الثالث:
أن يُقنع بايدن الرئيس المصري تحديدا وبقية القادة (ملك الأردن ورئيس السلطة الفلسطينية) بفتح الحدود المصرية للأجانب وكل من يرغب في مغادرة القطاع بالخروج إلى منطقة قريبة من غزة داخل الأراضي المصرية، على أن تستمر إسرائيل في تكثيف الضربات الجوية مع عمليات برية محدودة بداية من مناطق شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب، وقتها سيجبر المدنيون على الخروج من القطاع وتتولى مصر مهمة تأمين حدودها وضمان عدم تسرب مسلحي حماس.
هنا سيكسب بايدن كثيرا داخل أميركا وإن كان سيخسر الجزء المتعلق بالفشل في تحرير الرهائن وتجنب حرب إقليمية.
ولكن ما يجعل هذا الخيار صعبا جدا أن مصر والأردن والسلطة جميعهم يعارض بشكل معلن أي تهجير لسكان القطاع.
الاحتمال الرابع:
يعطي بايدن إسرائيل الضوء الأخضر لاجتياح محدود للمناطق في شمال قطاع غزة، مع ضمان عدم التعرض للجزء الجنوبي من القطاع لأنه وبالتنسيق مع مصر سيكون المنطقة الآمنة للمدنيين، وبالتالي يكون قد استجاب لضغط قادة المنطقة بعدم تهجير سكان القطاع وأيضا تعامل مع الأزمة الإنسانية الملحة التي يواجهها المدنيون، ومنح إسرائيل فرصة إضعاف حركة حماس بدرجة كبيرة دون تمكينها من القضاء عليها بشكل كامل، لأنه ليس هناك أي ضمانات بأن يبقى قادة حماس ومسلحيها في المناطق الشمالية لمواجهة التصفية بدلا عن التراجع جنوبا وسط المدنيين.
الاحتمال الخامس:
إمكانية تحقق هذا الاحتمال بالحسابات السياسية البسيطة مستحيلة تماما، لأنه يفترض الموافقة على اجتياح إسرائيل لكامل قطاع غزة والقضاء على حماس بشكل كامل، وأن يوافق قادة مصر والأردن والسلطة على خروج المدنيين خارج القطاع لفترة من الوقت، وأن يرضخ "حزب الل"ه وإيران لرسائل الردع الأميركية من خلال تكثيف انتشارها العسكري في المنطقة ويقتصر دورهم على بعض المناوشات المحدودة كما هو الحال الأن.
وقتها سيعود بايدن إلى واشنطن وهو أقرب من أي وقت مضى من تأمين 4 سنوات أخرى في البيت الأبيض.
الساحة الفلسطينية
دوليات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
28.61%
04:00 | 2023-10-16
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
04:00 | 2023-10-16
تغيير الدوام الرسمي.. هل سيزيد من الزحامات المرورية؟
بالفيديو
24.57%
04:00 | 2023-10-16
تغيير الدوام الرسمي.. هل سيزيد من الزحامات المرورية؟
04:00 | 2023-10-16
تعليق غاضب من الصدر بشأن أحداث فلسطين
سياسة
23.71%
13:04 | 2023-10-17
تعليق غاضب من الصدر بشأن أحداث فلسطين
13:04 | 2023-10-17
إيران تتوقع "التحرك الوقائي" في الساعات المقبلة
دوليات
23.11%
16:00 | 2023-10-16
إيران تتوقع "التحرك الوقائي" في الساعات المقبلة
16:00 | 2023-10-16
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الأدوية في العراق بين العلاجية والمخدرة - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-17
Morning Live
الأدوية في العراق بين العلاجية والمخدرة - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-17
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-16
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الأدوية في العراق بين العلاجية والمخدرة - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-17
Morning Live
الأدوية في العراق بين العلاجية والمخدرة - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-17
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-16
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتطوع في فلسطين لمواجهة "إسرائيل" إن تطلب الأمر ذلك؟
اكيد
اكيد
لا شأن لي
لا شأن لي
سأكون داعماً عن بعد
سأكون داعماً عن بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.