حصيلة قتلى "الجيش الإسرائيلي" في طوفان الأقصى

وفي تحديث للبيانات على موقعه الإلكتروني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى من العسكريين أصبح لغاية الآن 302 جندي، حيث ذكر أن بين الجنود القتلى جنديات أيضا.وحمل رئيسا جهازي "الشاباك" رونين بار، وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا، نفسيهما المسؤولية كاملة عن الفشل الاستخباراتي الذي وقع في الـ7 من أكتوبر الجاري.كما صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش تستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط الهجومية، بعد عدة أيام من القتال والانتهاء من تجنيد الاحتياط وهم مئات الآلاف من الجنود.