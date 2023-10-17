تحالف "نبني" يدين قصف مستشفى في غزة ويطالب بموقف جريء

ادان تحالف "نبني"، اليوم الثلاثاء، قصف مستشفى في غزة، فيما طالب باتخاذ موقف جريء ضد الاحتلال الصهيوني.





وأضافت "يؤكد تحالف نبني أن ما يفعله الاحتلال الصهيوني الغاشم وبحماية أمريكية وعلى مرأى ومسمع العالم لهو استخفاف واستهتار بالقوانين الدولية، وخروج علني على المواثيق والمعاهدات الخاصة بالحروب، ولاسيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949". وقالت المتحدث الرسمي باسم تحالف نبني حنان الفتلاوي في بيان، "يدين تحالف نبني بأشد العبارات القصف الوحشي الصهيوني الذي استهدف مستشفى المعمداني بغزة، وينعى ببالغ الأسى والحزن شهداء الشعب الفلسطيني الذين قضوا بالقطاع عامة والمستشفى بصورة خاصة وراح ضحيته نحو 4000 شهيد".وأضافت "يؤكد تحالف نبني أن ما يفعله الاحتلال الصهيوني الغاشم وبحماية أمريكية وعلى مرأى ومسمع العالم لهو استخفاف واستهتار بالقوانين الدولية، وخروج علني على المواثيق والمعاهدات الخاصة بالحروب، ولاسيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949".

واعتبر التحالف أن "قصف مستشفى يلوذ به مئات الفلسطينيين من نساء وأطفال وجرحى كمكان آمن، هو اعتداء واضح ورسالة جلية بأن الاحتلال الصهيوني لا يكترث بالمناشدات، والإبلاغات من قبل المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ويفضح بما يقبل الشك السكوت الأمريكي والكيل بمكيالين بما يخص جرائم الاحتلال الصهيوني".



ودعا تحالف نبني "جميع الفعاليات السياسية والرسمية والشعبية إلى الوقوف لجانب الشعب الفلسطيني المظلوم في محنته"، مطالباً الشعوب العربية والإسلامية بـ"اتخاذ موقف جريء وتأريخي ضد الاحتلال الصهيوني".





