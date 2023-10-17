بعد قصف مستشفى في غزة.. عباس يقاطع "القمة الرباعية"

وأضاف المسؤول بحسب موقع "العين الإخبارية"، أن عباس قرر مقاطعة القمة بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى "المعمداني" في مدينة غزة، والذي أسفر عن مقتل قرابة 500 شخص على الأقل.وبحسب المسؤول نفسه، فإن الرئيس الفلسطيني "غاضب جدا وقرر العودة إلى رام الله بالضفة الغربية" وأنه "بانتظار السماح بمرور مروحية تقله إلى رام الله".وجاء قصف مستشفى "المعمداني" عشية زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل، غداً الأربعاء.وفي وقت سابق، قصفت طائرات إسرائيلية مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.