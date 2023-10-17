تفاصيل جديدة تخص قصف مستشفى في غزة

كشف شهود عيان، الاثنين، أنه لحظة استهداف طائرات إسرائيلية مستشفى المعمداني في غزة كان في داخله نحو 5 آلاف شخص.

وأكد الشهود أنه تواجد في المستشفى لحظة القصف في زيارة مع عائلته لخاله المصاب، وأدى القصف إلى إصابة أخيه ووالده.



وفي وقت سابق، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن هناك "مئات الأشخاص" تحت أنقاض ساحة مستشفى الأهلي في غزة.



واستهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.

بعدها قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقاطعة القمة الرباعية المقررة في عمان، يوم غد الأربعاء، بحسب مسؤول فلسطيني بارز.