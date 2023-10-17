الأردن تقرر إلغاء "القمة الرباعية" بعد قصف مستشفى غزة

قررت الأردن، عدم عقد "القمة الرباعية" المقررة الأربعاء، بعد قصف مستشفى في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "المملكة قررت عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان غدا".

وأضاف الصفدي "لا فائدة للحديث مع بايدن بأي شي بعد مجزرة المعمداني في غزة وواشنطن عاجزة عن وقف الحرب".

وأكد وزير الخارجية الأردني أنه "لن تكون هناك زيارة للرئيس الأمريكي إلى الأردن غدا".

وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقاطعة القمة الرباعية المقررة في عمان، يوم الأربعاء بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقصفت طائرات إسرائيلية، الثلاثاء، مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.