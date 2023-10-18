بوتين: نأمل أن يكون تفجير المستشفى في غزة إشارة لإنهاء الأزمة

وأضاف بوتين: "ندعو دائما إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تتبناه روسيا دائما، وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد.وتابع، إن "ما يحدث في غزة مأساوي، ويجب أن يتوقف.. هذه كارثة وإشارة على ضرورة وقف الصراع".وأردف، "لدي انطباع بأن الأطراف الرئيسية لا تريد أن يتفاقم الصراع بين إسرائيل وفلسطين"، معربا عن آمله أن "يكون حادث تفجير المستشفى في غزة بمثابة إشارة لإنهاء الأزمة".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء إن على إسرائيل، بمشاركة شركائها الأميركيين، تقديم صور بالأقمار الصناعية تثبت عدم تورطها في الضربة على المستشفى في غزة.وأوضحت زاخاروفا: "من الواضح أننا نرى الآن رغبة في إعفاء أنفسنا من المسؤولية، إذا كانت هناك نوايا جادة وراء هذه المحاولة، ليس فقط الكلمات، ولكن النوايا الجادة لإثبات براءتهم، فإنهم بحاجة ليس فقط للتعليقات في وسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية، ولكن عليهم تقديم الحقائق أيضا".وتابعت زاخاروفا: "رجاءً كونوا لطيفين، وقدموا صورا للأقمار الصناعية، وسيكون من الجيد أن يفعل الشركاء الأميركيون ذلك، والذين سيشهدون حول جغرافية الرحلات الجوية بأكملها، مع كل التفاصيل التي كانت متاحة في تلك اللحظة".وتعرض مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.