بينها "إن شاء الله".. أبرز الأفلام التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية (فيديو وصور)

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد مجزرة غزة.. الحوزة العلمية في النجف تعطل دروسها الأربعاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينها "إن شاء الله".. أبرز الأفلام التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية (فيديو وصور)

الساحة الفلسطينية

2023-10-18 | 06:46
بينها &quot;إن شاء الله&quot;.. أبرز الأفلام التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية (فيديو وصور)
444 مشاهدة

السومرية نيوز – فن

القضية الفلسطينية لم تكن يوماً ما قضية بلد واحد، وإنما دائماً ما كانت تمثل أهم القضايا العربية والإسلامية والإنسانية في العصر الحديث.

فبعد النكبة سنة 1948، والشعب الفلسطيني يعيش حالة من الاضطهاد، في أرضه وممتلكاته، وحريته، وحياته، التي دائماً ما يدفعها ثمناً من أجل البقاء والاستمرار جيلاً بعد جيل.

كل هذا كان دافعاً لصناع السينما من مختلف دول العالم، عرباً كانوا أم أجانب، لإنتاج أفلام، تحكي عن القضية الفلسطينية، من زوايا مختلفة.

فالبعض اختار تسليط الضوء على المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وآخر تحدث عن المقاومة، فيما كان موضوع آخرين هو اللاجئين الذين عانوا الغربة، تاركين أرضهم غصباً عنهم على أمل العودة وتحريرها من جديد.

نستعرض لكم في السطور المقبلة، بعض الأفلام التي تناولت القضية الفلسطينية من زوايا مختلفة، وكيف تساهم في إبراز حقيقة ما يحدث في فلسطين وتحديات التصدي للاحتلال الإسرائيلي.

فيلم "3000 ليلة"
يحكي فيلم "3000 ليلة"، للمخرجة الفلسطينية مي المصري، عن قصة مدرسة شابة من مدينة نابلس، تسمى ليال، تم اعتقالها من طرف قوات الاحتلال سنة 1980، بتهمة مساعدة شاب فلسطيني أُصيب في اشتباكات خلال مشاركته في عمليات للمقاومة.
وقد تم نقل "ليال" إلى واحد من بين أكثر السجون حراسة في الأراضي المحتلة، رفقة عدة نساء فلسطينيات، وأخريات إسرائيليات محبوسات بموجب جرائم جنائية، بعد أن حُكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات.

إلا أن هذه المدرسة سوف تتعرض لضغط كبير من طرف سجانة، التي ستجربها لتكون جاسوسة لها على سجينة فلسطينية أخرى، تعتبر الأكثر حنكة في السجن وأكثرهن سيطرة على الأوضاع هناك.

كما أنها ستظهر لتخلق صداقات مع سجينات إسرائيليات أخريات، بالرغم من خطورتهن، ومعاملتهن العنصرية الكبيرة، وذلك للتمكن من العيش داخل أسوار السجن.

ستزداد صعوبة الحياة داخل السجن، بعد أن تكتشف ليال انها حامل، إذ سوف تكون مضطرة لتربية طفلها داخل أسوار السجن، والتعايش مع الأوضاع الصعبة هناك، والمعاملات المهينة التي تتعرض لها وطفلها طيلة فترة الحبس.

الفيلم تم إصداره سنة 2015، ومن تأليف مي المصري كذلك، وبطولة كل من ميساء عبد الهادي، ونادرة عمران، وكريم صالح، وهيفاء آغا، وعبير حداد، وهنا شمعون.

وقد عرض في الدورة 59 من مهرجان لندن السينمائي، وتم ترشيحه في قائمة الترشيحات الأولية للأعمال الأردنية لجائزة الأوسكار في فئة الأفلام الأجنبية.

فيلم "الجنة الآن"
تم إصدار فيلم "الجنة الآن"، أو "Paradise Now" سنة 2005، للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، وذلك في إطار المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي 55.

وتدور أحداث الفيلم حول صديقين فلسطينيين يعملان في ورشة تصليح سيارات، مواجودة بتل مطل على مدينة نابلس، ينويان القيام بعملية استشهادية.

إذ إن الصديقين يعيشان لحظات حياتهما الأخيرة، وهما ينظران الأوامر لكي يتحولا إلى قنابل بشرية، وتنفيذ عملياتهما، معلقين بين الحياة والموت، في غياب أي لحظة فرحة يمكن أن تواسي قلبيهما المكلومين على بلدهما الذي يعاني من الاحتلال.

ويقدم الفيلم العديد من الأسئلة التي يمكن طرحها عن سبب قيام شباب في مقتبل العمر بعمليات مشابهة، هل هو انعدام خيارات؟ أم تقبل للوضع الحاصل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها؟ أم أنه فعلاً طريق للجنة بعد الاستشهاد في سبيل الوطن؟

اختار المخرج هاني أبو أسعد لبطولة فيلمه "الجنة الآن" ممثلين غير معروفين، وهما قيس ناشف، وعلي سليمان، إضافة إلى وجوه أخرى معروفة، من بينها هيام عباس، ولبنى أزابال.

وقد حصل الفيلم على جائزة مهرجان برلين، وجائزة مهرجان الفيلم الأوروبي، وجائزة العجل الذهبي من هولندا، الجولدن جلوب، وجائزة مهرجان دوربان للسينما العالمية في جنوب أفريقيا لسنة 2005.

فيلم "مملكة النمل"
احتفاء بدور المقاومة وإيماناً منه بالقضية الفلسطينية، قدّم المخرج التونسي شوقي الماجري فيلمه السينمائي الروائي الطويل "مملكة النمل" سنة 2012، بالرغم من الصعوبات الإنتاجية التي واجهته قبل الشروع في التصوير، والذي استغرق منه 8 سنوات متواصلة.

وتدور أحداث الفيلم، الذي قام المجاري بكتابته بالمشاركة مع خالد الطريفي، وصوّره بين سوريا وتونس، حول تحديات المقاومة الفلسطينية في إطار يعكس الواقع المرير الذي يعيشه المدنيون، ومحاولاتهم المستمرة بالإمكانات البسيطة لردع المحتل، وإخراجه من أراضيهم.

كما يسلط فيلم مملكة النمل الضوء على عمليات القصف المتواصل الذي تتعرض العائلات الفلسطينية داخل المنازل، من خلال شخصيات أساسية وهما الزوجان جليلة وطارق اللذان يعانيان من القمع على مدار 12 عاما بسبب انخراطهما في صفوف المقاومة.

وسيتم اعتقال الزوجين وتعريضهما للتعذيب لمنعهما من مقاومة الاحتلال، هذا الأخير الذي سيقوم بتوجيه رصاصة لابنهما الوحيد، الذي سوف يستشهد كونه واحداً من بين أطفال الحجارة في مدينة القدس.

الفيلم يسلط الضوء كذلك على العلاقات الإنسانية والعاطفية، والروابط القوية التي تجمع أهل فلسطين، بالرغم مما يعيشون من حروب مستمرة في أراضيهم المحتلة.

الفيلم من بطولة صبا مبارك، ومنذر الرياحنة، وعابد فهد، وجميل عواد، وجولييت عواد، وصباح أبو زويتة.

فيلم "إن شاء الله"
اختارت المخرجة الكندية اناييس باربو لافييت، من خلال الفيلم الذي أطلقت عليه اسم "إن شاء الله"، تسليط الضوء على القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة، وذلك من وجهة نظر أصحاب الأرض والمحتل.

وتدور الأحداث حول كلوي، وهي طبيبة كندية شابة تعمل مع الهلال الأحمر في أحد مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية.

إذ إنها تقضي يومها بالكامل رفقة الفلسطينيين بالقدس، فيما تضطر للعودة إلى الأراضي المحتلة برام الله مساء لتعيش حياتها العادية بعيداً عن العمل، وبين هنا وهناك تبدأ بالمقارنة.

فيما تدخل كلوي في صداقة رفقة سيدتين، الأولى فلسطينية سُجن زوجها ظلماً في السجون الإسرائيلية، والأخرى يهودية مُجنّدة إلى جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ظل كل ما تعيشه وتتلقاه من معلومات من الطرفين، تكوّن كلوي صورة مختلفة عما كانت تعرفه عن القضية الفلسطينية، وتفهم مدى قسوة وعنف الهجوم العدواني الذي تشنه قوات الاحتلال على المدنيين في أراضيهم.

فيلم إن شاء الله من بطولة الممثلة الكندية أومري اليلان، وليونيل كارنيكر، وصابرينا الوزاني، وصالح الزين، ويوسف محمد، وفادي باسل كريم.

فيلم "لما شُفتك"
تسليطاً للضوء على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الأردن، عقب أحداث النكسة سنة 1967، كان هذا موضوعاً لفيلم المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر الذي يحمل اسم "لما شفتك"، وتم إصداره سنة 2012.

وتدور الأحداث حول طفل صغير اسمه طارق، عمره لم يتجاوز 11 سنة، الذي يضطر للهروب رفقة والدته إلى الأردن، بعد أحداث سنة 1967، والمكوث في مخيم مؤقت للاجئين هناك.

إلا أن الأوضاع البائسة والخدمات السيئة هناك، التي لا علاقة لها بحياته القديمة قبل النكسة، تدفعه للهرب من المخيم وحيداً، محاولاً الالتحاق بمخيم للفدائيين للعودة إلى وطنه أملاً في تحريره من المحتل.


ولكن الأم التي كانت تعاني بدورها العديد من التحديات من أجل العيش والتأقلم في حياتها الجديدة، تقوم بالبحث عن طفلها واسترجاعه، ثم تعمل جاهدة للعودة مرة أخرى لبلدها، وكلها أمل في عيش حياة أفضل، واسترجاع ولو جزء بسيط من ذكريات حياتها الماضية.

تم ترشيح هذا الفيلم للمنافسة في قائمة الأفلام الأجنبية في جائزة الأوسكار في دورته الـ85، لكنه لم يتمكن من تجاوز التصفيات، فيما حصل على جائزة أفضل فيلم عربي لمهرجان أبوظبي، لسنة 2012، وجائزة مهرجان قرطاج السينمائي في تونس لنفس السنة.

الساحة الفلسطينية

فن وثقافة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بالمختزل
Play
بالمختزل
الطوفان يكمل يومه العاشر.. الكيان متردد وايران تهدد - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-17
Play
الطوفان يكمل يومه العاشر.. الكيان متردد وايران تهدد - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-17
Play
نشرة ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-17
Morning Live
Play
Morning Live
الأدوية في العراق بين العلاجية والمخدرة - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-17
Play
الأدوية في العراق بين العلاجية والمخدرة - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
Play
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
Play
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
Play
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
عشرين
Play
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
Play
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
Play
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
رحال
Play
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
Play
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
Play
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
Play
بالمختزل
الطوفان يكمل يومه العاشر.. الكيان متردد وايران تهدد - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-17
Play
الطوفان يكمل يومه العاشر.. الكيان متردد وايران تهدد - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-17
Play
نشرة ١٧ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-17
Morning Live
Play
Morning Live
الأدوية في العراق بين العلاجية والمخدرة - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-17
Play
الأدوية في العراق بين العلاجية والمخدرة - الحلقة ١٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
Play
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
Play
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
Play
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
عشرين
Play
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
Play
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
Play
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
رحال
Play
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
Play
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
Play
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
اكيد
اكيد
لا شأن لي
لا شأن لي
سأكون داعماً عن بعد
سأكون داعماً عن بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.