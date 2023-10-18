نزيف غزة مستمر.. حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

وقالت الوزارة في بيان، إن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي (على قطاع غزة) لليوم الثاني عشر على التوالي هو 3478 شهيدا و12065 إصابة بجروح مختلفة".بالإضافة إلى ذلك "سقط 62 قتيلا وأكثر من 1300 جريح في الضفة الغربية المحتلة".ولم يعرف إن كانت الحصيلة تشمل القتلى الذين سقطوا الليلة الماضية في قصف على مستشفى في غزة.ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد دمر الجيش الإسرائيلي في حملة القصف العنيفة والمكثفة على غزة أكثر من 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.