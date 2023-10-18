"مأساة لا يمكن تبريرها".. البرازيل تدين قصف مستشفى المعمداني في غزة

وقال الرئيس البرازيلي إن "الغارة التي أسفرت عن مقتل المئات في مستشفى في غزة كانت "مأساة لا يمكن تبريرها"، داعيا إلى التدخل الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار في المنطقة".وكتب لولا دا سيلفا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "لا يجب أن يدفع الأبرياء ثمن جنون الحرب".واليوم الأربعاء، من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار برازيلي حيث استمرت المفاوضات حول صياغة مشروع القرار - والذي قدمته البرازيل - طوال يوم الثلاثاء، ولم تصدر النسخة النهائية التي سيتم التصويت عليها حتى ساعة متأخرة من المساء.ويأتي التصويت بعد رفض مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين مشروع قرار - صاغته روسيا - يدين العنف والإرهاب بحق المدنيين، ويدعو إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".اقترحت روسيا تعديلين على مشروع قرار البرازيل، وسيتم التصويت عليهما أولا.يشار إلى أن البرازيل تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الحالي، وقالت بعثتها لدى الأمم المتحدة إن التصويت سيعقبه اجتماع طارئ لبحث الانفجار الضخم الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني المكتظ باللاجئين والمصابين، الثلاثاء، بمدينة غزة.