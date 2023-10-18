صحيفة أمريكية: اجتياح غزة يقوض اهم 3 مصالح للسياسة الخارجية

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الغزو البري، "يقوّض 3 من أهم مصالح السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الحالي: مساعدة أوكرانيا للانضمام للغرب، واحتواء الصين، وتشكيل كتلة عربية مؤيدة لواشنطن".وشددت الصحيفة أنه "يتعين على إسرائيل أن تدرس بعناية نهجها الإستراتيجي، وإذا كانت إسرائيل مصرّة على أن تدخل غزة للقبض على قيادة حماس وقتلها، فلا ينبغي لها أن تفعل ذلك إلا إذا كانت لديها قيادة فلسطينية شرعية تحل محل حماس".ولفتت إلى أنه "يتعين على بايدن أن يحصل على إجابات واضحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن، قبل فوات الأوان حول: من سيحكم غزة؟ وإذا كانت إسرائيل تنوي حكمها فهل ستدفع تكاليف إعادة بناء البنية التحتية التي تدمرها؟ وهل تخطط لبناء مستوطنات هناك؟ وهل ستحترم حدود غزة؟ وهل لديها خطة للمساعدة في إعادة بناء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؟".وتساءلت الصحيفة، "إذا ما أعلنت إسرائيل اليوم أنها تتخلى، في الوقت الراهن، عن غزو شامل لغزة، فمن سيسعده ذلك ومن سيشعره بالارتياح، ومن سيزعجه".وأكدت أن "ذلك سيحبط إيران ويصيب حزب الله اللبناني بخيبة أمل، ويشعر حماس بالدمار، إذ ستخفق خطة الحرب برمتها، كما إنه سيسحق الرئيس الروسي، لأن إسرائيل لن تحرق الذخيرة والأسلحة التي تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسالها إلى أوكرانيا، ناهيك عن إغضابه لمستوطني الضفة الغربية".وأشارت الصحيفة، إلى أن "الوضع في غزة متعدد الأوجه، وأي عملية عسكرية يجب أن تأخذ في الاعتبار العواقب المترتبة على الفلسطينيين، ولا سيما أن ما يقرب من نصف سكان غزة تقل أعمارهم عن 18 عاماً، فإن أي غزو واسع النطاق يمكن أن يكون له عواقب إنسانية".وتزعم إسرائيل أن "الهدف من الحصار ليس تجويع المدنيين بل إضعاف قدرات حماس العسكرية، فإن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق الاستياء، ولتجنب حدوث وضع إنساني رهيب، يضغط المجتمع الدولي، من أجل إيجاد حل للمساعدات الإنسانية عبر مصر"، بحسب الصحيفة.وأكدت الصحيفة، أن "التداعيات المحتملة لغزو غزة تتجاوز الصراع المباشر، ومن الممكن أن تتحول الديناميكيات الإقليمية بشكل كبير، ما قد يجر الجهات الفاعلة المجاورة إلى المعركة، لاسيما أن زعيم حزب الله حسن نصر الله حذر بالفعل من حرب مع إسرائيل قد تؤدي إلى عصر جديد".