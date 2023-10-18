لبنان.. مواجهات أمام السفارة الأمريكية

وأشار مراسل السومرية، إلى أن المتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة الأمريكية، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل لتفريقهم، الأمر الذي أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة.وبحسب مراسلنا، فإنه شوهد دخان يرتفع من المنطقة المحيطة بالسفارة وتوجه سيارات إسعاف نحو المنطقة مع تواجد نحو 60 عجلة (باص) على الطريق المؤدي لمحيط السفارة.وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع موجة من التظاهرات الشعبية في العديد من الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك العراق واليمن والأردن وتونس وغيرها.