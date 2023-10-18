بايدن يعلن موافقة إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي عقده في "تل أبيب"، إنه "لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في الوقوف بجانبها"، مؤكداً أنه سيحث الكونغرس على "زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية وإسرائيل عموما".واعتبر الرئيس الأمريكي، "ما حدث في إسرائيل (عملية طوفان الأقصى) يشكل 15 ضعفاً لما حدث في 11 سبتمبر/ أيلول"، مشيراً إلى أنه "ينبغي أن يكون هناك وضوح بشأن الأهداف المتوخاة والسبل الكفيلة بتحقيقها".وتابع: "العالم أجمع حزن على الأرواح التي أزهقت أمس في المستشفى بغزة".وأضاف، "طالبت اليوم الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة"، معلناً أن "إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في القطاع"، مؤكداً عزم بلاده "تقديم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية".