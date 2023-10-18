بعد مجزرة المعمدانية.. الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات ضد المؤسسات الصحية

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغه: "نطلب على الأقل وقف الهجمات ضد المؤسسات الصحية".وأضاف: "ثانيا، يجب حماية المدنيين والأطفال، وثالثا، يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية من رفح إلى غزة، لأن كل إمداداتنا موجودة هناك، لكن الحدود ليست مفتوحة بعد"، معربا عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن 471 فلسطينيا قُتلوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها "بالمجزرة" في المستشفى الأهلي العربي المعمداني بالقطاع.ووُجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالتورط في الغارة على المستشفى.