فوراً.. السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

وقالت الوزارة في بيان، انه "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان".ودعت الوزارة كافة المواطنين "التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً".