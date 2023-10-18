تظاهر العشرات من المواطنين، اليوم الأربعاء، أمام الجسر المعلق في العاصمة بغداد.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من أنصار "فصائل المقاومة" تجمعوا بالقرب من بوابة الجسر المعلق وسط العاصمة، منددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة.



وأشار مراسلنا، إلى حصول احتكاك وتدافع بين القوات الامنية والمتظاهرين الذين يريدون عبور الحواجز الامنية باتجاه الجسر المعلق.

