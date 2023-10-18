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إخلاء السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في الأرجنتين
الساحة الفلسطينية
2023-10-18 | 12:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
713 مشاهدة
أعلنت مصادر في الشرطة الأرجنتينية، أن السفارتين الإسرائيلية والأمريكية في العاصمة بوينس آيرس تلقتا تهديدات بوجود قنابل بداخلهما، وتم إخلاؤهما من موظفي البعثتين الدبلوماسيتين.
وتشير وسائل الإعلام الأرجنتينية إلى أن "رئيس الأمن في السفارة الإسرائيلية أبلغ (الشرطة) أنهم تلقوا بريدا إلكترونيا حول وجود قنبلة"، وتم إجلاء الموظفين والشرطة في المكان.
ويشير موقع "Infobae" الإخباري، إلى أن "التحذير نفسه وصل إلى السفارة الأمريكية، وقامت الشرطة بإخلائها أيضا".
يذكر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر مساء أمس الثلاثاء، تحذيرا لجميع المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في تركيا كي يغادروها فورا، مشيرا إلى ارتفاع مستوى "التهديد الإرهابي" للإسرائيليين في الخارج.
وجاء تحذير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بعد ارتكاب طائرات الجيش الإسرائيلي، مجزرة دموية في قطاع غزة باستهداف المستشفى المعمداني وسط غزة، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
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