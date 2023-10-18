غزة.. تحديد موعد استئناف العمل بمستشفى "المعمداني"

قال نائب رئيس مستشفى المعمداني في غزة، فادي ذياب، الأربعاء، إن قتل المئات في قصف المستشفى "مفجع جدا"، مشيرا إلى أن المستشفى سيستأنف خدماته يوم الخميس.



وذكر فادي ذياب، بحسب "سكاي نيوز عربية"، ما نزال في واقع الصدمة مما جرى مساء الثلاثاء، والحادث مفجع بكل التعابير ولا يستطيع العقل البشري أن يتصوره".

وأضاف أن "الحصيلة النهائية للضحايا ستصدر قريبا، لكنها مبدئيا تتراوح بين 450 و500 ضحية، بين قتيل وجريح"، موضحاً أن "المستشفى تأسس قبل قرن وهو خيري وغير ربحي، ويقدم خدمات للأهل في قطاع غزة".

ولفت ذياب الى "توقف المستشفى عن تقديم خدماته اليوم، لكن سيعود للخدمة يوم غد"، مؤكداً "كان المئات يحتمون بالمستشفى من القصف في أماكن أخرى".

وتابع "ليس لدينا أي علم عن تحركات أو أنشطة كانت حول المستشفى"، معتبراً أن "الأوضاع الصحية في قطاع غزة واضحة للجميع".

وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة المئات من الضحايا.