تركيا تنتقد مجلس الامن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة

وقال أردوغان عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتزايد عدم فاعليته، لم يف مرة أخرى بالتزاماته".وأضاف: "الهجوم الشنيع الذي تعرض له المستشفى الأهلي العربي بالأمس نقل المجزرة في غزة إلى مستوى آخر".