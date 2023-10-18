"إسرائيل": الجيش يستعد لشن عملية برية في غزة

وذكرت "كان": "انتظار وصول الأمر.. في الجنوب، أحد أهدأ أيام الحرب حتى الآن.. يوم ثالث دون أي مواجهات مع "الإرهابيين"، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول القطاع".وذكرت القناة 12 العبرية أن "أعضاء مجلس وزراء الحرب في إسرائيل أوضحوا للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا مفر من التدخل البري في غرة".وأشارت "القناة 12" إلى أنه "افتتح صباح اليوم (الأربعاء) بزيارة تاريخية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل أثناء الحرب، حيث شارك في الاجتماع المصغر لمجلس الوزراء".