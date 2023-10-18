"القسام" تعلن قصف تل أبيب بالصواريخ

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن قصف مدينة تل أبيب، مؤكدة أن القصف يأتي "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".



وتأتي هذه الرشقة بعد دقائق من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.



كما دوت صفارات الإنذار في مناطق تل أبيب وبتاح تكفا وغوش دان وشارون وسط إسرائيل.



ويأتي إطلاق الصواريخ خلال تنفيذ طائرات الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة عنيفة وضخمة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.