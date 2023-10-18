"الجيش الإسرائيلي" يعلن: هاجمنا أهدافاً لحزب الله

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه "عقب إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في الشمال، الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان".

وأكدت قناة "الميادين" أن تلة العويضة (قرب بلدة العديسة) قد تعرضت لغارتين إسرائيليتين.وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأربعاء، استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا، عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي.