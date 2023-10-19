أحدهما عمل بالعراق.. استقالة مسؤوليْن بالخارجية الأميركية احتجاجاً على دعم إسرائيل

أول استقالة في إدارة بايدن احتجاجا على سياستها في #غزة.
جوش بول كان يشرف على مبيعات الأسلحة للخارج.
من نص رسالة الاستقالة:
"لا أستطيع مواصلة دعم مجموعة من القرارات السياسية الرئيسية، بما في ذلك الإسراع بالمزيد من الأسلحة إلى أحد طرفي الصراع، وهو أمر قصير النظر، ومدمر، وغير عادل" pic.twitter.com/bDGFTmlRYK
— Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) October 19, 2023
أول استقالة في إدارة بايدن احتجاجا على سياستها في #غزة.
جوش بول كان يشرف على مبيعات الأسلحة للخارج.
من نص رسالة الاستقالة:
"لا أستطيع مواصلة دعم مجموعة من القرارات السياسية الرئيسية، بما في ذلك الإسراع بالمزيد من الأسلحة إلى أحد طرفي الصراع، وهو أمر قصير النظر، ومدمر، وغير عادل" pic.twitter.com/bDGFTmlRYK