انتظرهم 16 عاما وماتوا بقصف إسرائيلي.. فلسطيني يفقد توائمه الأربعة

وذكرت أحد المدونين في منشور على منصة " أكس"، ان "المواطن الفلسطيني فادي خالد البابا رزق بأربعة توائم بعد انتظار لمدة 16 عاما وفقدهم نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".وأضاف: "اعمار الأطفال لا تتجاوز الشهرين".