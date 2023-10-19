جريمة جديدة.. 5 قتلى بالرصاص الإسرائيلي بمخيم نور شمس

وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها "شهيد رابع في طولكرم جراء اعتداء الاحتلال على مخيم نور شمس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ صباح اليوم إلى 5 شهداء".وكان فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما قتل في مخيم نور شمس صباح الخميس بعد إصابته برصاص إسرائيل.وقال شهود إن قوات من الجيش الاسرائيلي اقتحمت المخيم فجر اليوم وإن اشتباكات عنيفة دارت بين عدد من المسلحين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت جرافة كبيرة وأحدثت دمارا في البنية التحتية بالمخيم مشيرة إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تزال مستمرة.كذلك قتل فلسطينيان آخران فجر اليوم برصاص القوات الإسرائيلية في حوادث منفصلة.فقد اندلعت مواجهات في قرية بدرس، غربي رام الله، عقب اقتحامها من قبل قوات إسرائيلية مما أدى إلى مقتل الشاب جبريل عوض وإصابة آخر بالرصاص الحي.كما لقي فتى يبلغ من العمر 14 عاما من مخيم الدهيشة حتفه فجر اليوم متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص القوات الإسرائيلية.وفي وقت لاحق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3785 شهيدا منهم 1524 طفلا و1000 سيدة و120 مسنا، إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجراح مختلفة منهم 3983 طفلا و 3300 سيدة".