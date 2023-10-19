الصدر يدعو الى اعتصام سلمي عند الحدود الفلسطينية

وقال الصدر في كلمة له بشأن الأوضاع في فلسطين، "ايماناً مني بالقضية الفلسطينية من جميع النواحي لاسيما الناحية الانسانية ويقينا مني ان القضية الفلسطينية ما تزال تأخذ حيزاً في قلوب الشعوب العربية والاسلامية.. أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول وبدون تدخل الحكومات للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود الفلسطينية".وأضاف "من جانب مصر وسوريا ولبنان والأردن بلا سلاح غير الأكفان والإبقاء إلى حين فك الحصار عن غزة".وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.